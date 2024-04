Tennis tavolo A1 m – La PaninoLab alza il tiro. Piccolin: ”Pratica salvezza chiusa, ora sogniamo i play off”

Bagnolo Colpo grosso della PaninoLab, che ha agganciato la Marcozzi Cagliari al quarto posto (con una gara giocata in meno) ed è quindi entrata in zona play off grazie al successo (4-1) di domenica a Prato. L’azzurro Jordy Piccolin ha portato in dote 2 punti e racconta così il successo. «La vittoria con Prato è stata fondamentale – dice – ce l’hanno fatta sudare bene. Sulla carta partivamo avvantaggiati, ma poteva finire anche in parità. Sono contento che alla fine siamo riusciti a vincere e io ho allungato la mia striscia d’imbattibilità: è da dicembre che non perdo uno scontro diretto».

Con la salvezza in cassaforte, il team bagnolese si giocherà l’accesso ai play off nel trittico casalingo di aprile in cui affronterà nell’ordine il Norbello terzo (venerdì), la Marcozzi nello scontro diretto (il 19) e il Top Spin Messina secondo (il 21). «Col Norbello ci aspetta una sfida tosta – avverte Jordy – ci stiamo allenando al meglio a Terni per arrivare preparati. Ci precede di soli due punti, quindi tutto può ancora succedere. Noi vogliamo portare a casa la vittoria, ma andrebbe bene anche un punto. Sappiamo che non sarà facile visto che avranno la squadra al completo e due giocatori molto forti come Gaston e Ferreira. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata e i due punti di penalizzazione che ci ha inflitto la federazione proprio in quella gara. Insomma, le motivazione di certo non mancano».

Lo scontro diretto col Marcozzi del 19 aprile sarà probabilmente decisivo. «Penso possa essere più semplice, perché hanno giocatori bravi, ma alla nostra portata. Alla fine sarà il campo a dire la sua. Noi ce la metteremo tutta perché, come già dissi ad inizio anno, la squadra può arrivare tranquillamente ai play off». «Senza i due punti di penalizzazione – conclude Jordy – avremmo già raggiunto il nostro primo obiettivo. Personalmente sono partito male; ho avuto diversi problemi che mi hanno impedito di allenarmi al meglio, ma adesso, anche se i problemi sono rimasti, riesco a focalizzarmi di più sul lavoro in palestra. E questo mi permette in partita di essere più costante e preparato. Nel caso in cui le cose non dovessero andare come speriamo, la mia avventura con la PaninoLab non finirebbe comunque a fine mese perché ho firmato un altro anno di contratto. Mi trovo molto bene sia con la società che con i compagni, per questo ho deciso di proseguire la mia esperienza mantovana».