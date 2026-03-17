Tennis Tavolo f – Azzurra Marinelli della Brunetti vince il bronzo agli Italiani di Terza Categoria

Terni Applausi per Azzurra Marinelli. La giovane atleta della Brunetti Castel Goffredo si è fermata alle semifinali nel singolare di Terza Categoria, ai Campionati Italiani di Terni, conquistando un terzo posto ex aequo e quindi una meritata medaglia di bronzo. Si è dovuta arrendere alla 13enne Claudia Bertolini (Tennistavolo Genova), che si è imposta per 3-0 (11-6, 11-4, 11-8). La forte pongista ligure ha poi vinto oro e titolo tricolore, battendo in finale la 46enne Manuela Daniele (Tennistavolo Torino). Due anni fa era stata bronzo in Quarta Categoria e tre anni fa argento in Quinta. Il match ha visto Bertolini prendere subito il controllo dello scambio, riuscendo a limitare le iniziative di Marinelli e chiudendo la sfida in tre set. Nonostante lo stop a un passo dalla finale, Azzurra ha comunque centrato un podio importante, condividendo il terzo posto con Alice Borsani (Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo), anch’essa sconfitta in semi. Il bronzo rappresenta un risultato significativo nella competizione di categoria, al termine di un percorso che ha visto la castellana tra le protagoniste del torneo.