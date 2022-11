Tennis tavolo femminile – Europe Cup: Grand-Quevilly troppo forte per la Brunetti (3-0)

CASTEL GOFFREDO Nella gara di andata del terzo turno dell’Europe Cup, la Brunetti è stata piegata 3-0 dalle francesi de La Grand Quevilly.

Per il team di Alfonso Laghezza ha aperto le ostilità Maria Dolgikh, che ha affrontato Samson. L’atleta del team castellano ha iniziato in positivo vincendo il primo set per 11-4, soffrendo nel secondo contro un’avversaria in crescita. Ma Maria ha stretto i denti, chiudendo 11-9. Battaglia nella terza frazione con la Dolgikh che è stata sotto ma ha raggiunto sul 12-12 l’avversaria. Maria si è portata sul 13-12, ma a prevalere è stata per 15-13 la Samson, che senza faticare ha impattato nel quarto set per 11-4 per chiudere 6-1 nel tie break.

Secondo punto francese con Salpin che ha avuto ragione di Gaia Monfardini, che ha perso 11-5 e 11-7 i primi due set. Nel terzo è stata anche avanti poi, raggiunta sul 9-9, ha ceduto 9-11.

Cok ha regalato il terzo punto alle francesi, eppure la partenza di Nicole Arlia era stata positiva, avendo chiuso 12-10 un combattuto primo set. Nicole poteva bissare nel secondo ma è stata acciuffata e superata dalla Cok che si aggiudicava anche il terzo set per 11-8. Arlia ha sciupato nel quarto set il cospicuo vantaggio, 9-4, ed è stata superata 11-13.

Sabato in Francia (ore 17) la gara di ritorno. Le speranze della Brunetti sono ridotte al lumicino.