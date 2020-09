Prima campanella e c’è già un esposto

MANTOVA – Avevano inviato una Pec in cui avvisavano che rinunciavano a partecipare alla gara d’appalto per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici in una scuola di Mantova, ma dai verbali di gara risultava che avevano inviato il loro plico contentente l’offerta. Dopo avere chiesto chiarimenti che non sono arrivati hanno deciso di adire alle vie legali, così oggi con la prima campanella di un anno scolastico che si annuncia complicato a dir poco, arriverà a scuola anche un esposto alla procura. A chiedere che la faccenda venga chiarita con un’indagine è il titolare di Idealservice, ditta di Viadana che aveva inizialmente aderito alla gara d’appalto per la fornitura di macchinette automatiche per bevande e merendine al Liceo Virgilio. L’istituto di via Ardigò aveva inviato alla ditta viadanese l’invito a partecipare alla gara d’appalto lo scorso 21 luglio. «Il 17 agosto scorso – spiega il titolare – comunicavamo alla scuola che a causa della mancanza del fatturato reale eravamo impossibilitati a presentare la nostra offerta, chiedendo che venisse disposto l’annullamento della procedura, oppure che venisse posticipato il termine entro cui presentare le offerte per integrare i documenti di gara con quanto da noi richiesto». Il dato richiesto non veniva incluso e così il 21 agosto, giorno dell’apertura delle buste dalle 10 alle 12, Idealservice inviava alle 11.13 una Pec all’istituto in cui scriveva: “sul vostro sito non vediamo per trasparenza e pubblicità il verbale di gara con riportati i nominativi delle ditte partecipanti, che andrebbe pubblicato in tempo reale”, e per questo oltre agli altri motivi chiedeva l’annullamento della gara. Invece il 27 agosto seguente sul sito dell’istituto venivano pubblicati due verbali di gara e in entrambi venivano elencate le ditte che avevano presentato offerte, compresa Idealservice. «Oltre a ciò – spiega ancora il titolare -, dal verbale del 24 agosto risulta che la mia ditta ha annullato la domandfa di partecipazione tramite Pec. Ciò che non corrisponde al vero. Nei giorni seguenti abbiamo inviato due missive all’istituto Virgilio di Mantova e alle due ditte che erano presenti alle sedute di gara, al fine di chiarire la situazione. Purtroppo non abbiamo ricevuto nessun riscontro». La ditta ha già fatto partire un esposto alla procura. L’autoirtà giudiziaria farà gli accertamenti del caso e poi valuterà se procedere o archiviare. Intanto oggi è il primo giorno di scuola.