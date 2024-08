Calcio Serie B – Verso Reggiana-Mantova: già 1.600 i tifosi biancorossi, biglietti fino a sabato

MANTOVA Prosegue a gonfie vele la prevendita per Reggiana-Mantova, in programma domenica alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ieri altri 100 biglietti acquistati dai tifosi biancorossi, che sono saliti a 1.600. La disponibilità è ancora ampia, dal momento che la capienza della tribuna riservata ai mantovani è di 4mila posti. Ai tifosi restano tre giorni di tempo per accaparrarsi il biglietto: la prevendita, infatti, chiuderà sabato alle ore 19. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket. In partenza cinque pullman del Ccmc, quattro della Te più decine di mezzi privati.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, siamo a quota 5.439. Qui c’è tempo fino al 24 agosto, vigilia di Mantova-Cosenza. E, a proposito di quest’ultima partita, su Ticketone viene segnalato che i distinti laterali Cisa verranno riservati ai tifosi calabresi. Interpellati in merito, da viale Te spiegano che si tratta di una misura provvisoria in attesa di capire quanti tifosi effettivamente saliranno da Cosenza.