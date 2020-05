Basket serie C Silver – Viadana, il presidente Pizzetti: “Ripartiamo solo se in sicurezza”

VIADANA Massimo Pizzetti , presidente dell’Almac Viadana, comincia a pensare e a programmare il futuro, dopo aver messo in archivio la stagione 2019/20 compromessa dall’emergenza Coronavirus. Prima della sospensione, la squadra rivierasca era al quinto posto e in piena bagarre per centrare i playoff, vantando 26 punti come la Negrini Quistello quarta. «Da Milano – spiega Pizzetti – e dal Comitato Lombardo della Federbasket non hanno ancora fatto sapere nulla. Siamo in attesa delle loro decisioni. Nella vicina Emilia Romagna sono intenzionati a fare una sola serie C. In teoria noi potremmo chiedere di spostarci in quella regione, sia per le trasferte più agevoli sia per i costi. Però mi chiedo: ci farebbero fare la C oppure saremmo costretti a ripartire dalla Promozione? Nell’ultimo torneo lombardo, nonostante le traversie legate agli infortuni, eravamo in lotta per conquistare i playoff. Adesso però devo preoccuparmi anche del settore giovanile al quale tengo molto. Se si deve ripartire, vale anche per la prima squadra, lo si deve fare in tutta sicurezza. Che si giochi col pubblico oppure a porte chiuse, prima conta la salute, perchè col ritorno all’attività agonistica ci potrebbero essere pericoli di contagio. Bisogna stare molto attenti. Denis Tellini, coach del team senior ma anche apprezzato tecnico del settore giovanile, unitamente a Barilli, dovrebbe restare. Per quanto concerne gli sponsor, al di là delle difficoltà economiche che ci sono al momento, spero possano essere ancora al nostro fianco».