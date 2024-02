Tennis tavolo – Mondiali a squadre: Italia eliminata ma tra le prime 24

BUSAN (Kor) L’Italia femminile ha concluso nei sedicesimi la sua bellissima partecipazione ai Campionati Mondiali a squadre di Busan, in Corea del Sud. Dopo aver superato la fase di qualificazione, classificandosi terze nel Gruppo 5, le ragazze guidate da Elena Timina (nella foto: Monfardini, Piccolin e Arlia) sono state battute per 3-0 dall’India, che nel suo girone aveva già messo alle corde l’imbattibile Cina, cedendo solo per 3-2, e si godono l’ottimo obiettivo centrato del’ingresso fra le prime 24 compagini del pianeta. Gli incontri: Nikoleta Stefanova-Sreeja Akula 0-3 (10-12, 6-11, 8-11), Giorgia Piccolin-Manika Batra 0-3 (10-12, 6-11, 5-11), Gaia Monfardini-Ayhika Mukherjee 1-3 (13-15, 9-11, 15-13, 8-11). India agli ottavi contro Taipei e azzurre che meritano comunque un grandissimo applauso.