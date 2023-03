Tennis tavolo – Primo titolo da mamma per Giulia Cavalli (PaninoLab)

CAGLIARI Grandissimo orgoglio per la PaninoLab Bagnolese. Merito di Giulia Cavalli, che ha ottenuto la medaglia più preziosa nel doppio femminile ai Campionati Italiani di 2ª categoria che si sono svolti a Cagliari. Il risultato è stato ottenuto con una vecchia conoscenza del club bagnolese: Veronica Mosconi (per lei quattro stagioni nella PaninoLab).

Le due ragazze hanno battuto nei quarti per 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) Lisa Bressan (Muravera) ed Emma Sereno Regis (Torino); in semifinale per 3-1 (11-5, 13-11, 6-11, 11-7) le n. 2 Elisa Armanini (Torino) e Wang Xuelan (Marco Polo); e in finale per 3-1 (11-8, 7-11, 11-7, 14-12) le n. 4 Nicoletta Criscione (Muravera) e Le Thi Hong Loan (Südtirol).

Comprensibilmente al settimo cielo Giulia: «Sono emozionatissima – dice – . È il mio primo titolo da mamma, dopo che sono cambiate molte cose nella mia vita. Questo successo ci voleva, ci tenevo tantissimo. L’ho anche detto a Veronica, perché sapevo che avevamo le potenzialità per farcela, però poi bisogna giocare e non c’è mai nulla di scontato. Le vittorie nella mia carriera sono state molte, ma ognuna mi regala sensazioni sempre nuove».

Ieri sono iniziati i singolari. Le ambizioni di Giulia sono le stesse: «Andare avanti il più possibile, giocando al meglio delle nostre potenzialità e uscendo dal campo senza recriminazioni. Disputeremo anche il doppio assoluto insieme e speriamo di fare bene».