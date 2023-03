“Ciclismo Mantovano: ieri, oggi, domani”: venerdì 24 l’incontro a Campo Canoa con i protagonisti del mondo delle due ruote

Mantova La stagione ciclistica 2023 è entrata nel vivo dei suoi appuntamenti più avvincenti. Eventi non solo di natura agonistica, ma anche promozionali e divulgativi che puntano a porre l’accento su tutto ciò che questa disciplina riesce a raccontare attraverso i suoi protagonisti. Venerdì 24 marzo, nella sala convegni di Campo Canoa, si terrà a partire dalle 17.30 un incontro pubblico aperto a tutti dal titolo “Ciclismo Mantovano: ieri-oggi-domani”. Un momento nel quale lo sport delle due ruote viene raccontano attraverso le storie, le situazioni e gli aneddoti collegati alle esperienze vissute in prima persona da dirigenti di società, atleti e tifosi. L’iniziativa è promossa dal Panathlon Mantova “L. Guerra e T. Nuvolari” con la collaborazione del Comitato provinciale Fci di Mantova, la Uisp Sportpertutti, l’Aics, i Veterani dello Sport, l’Ansmes e la Lega Navale.

All’incontro prenderanno parte tra gli altri Daniele Pagliari, presidente del Panathlon Mantova, Giuseppe Faugiana, delegato provinciale del Coni, Luigi Menegatti, coordinatore ciclismo Uisp Amatori, Teresa Angela De Gregorio, maglia rosa al Giro d’Italia handbike 2022, Ruggero Gialdini, ex professionista, Lido Baracca, direttore di corsa ed esperto di alimentazione e doping, Adriano Roverselli, componente la commissione nazionale Fci Benemerenze e direttore sportivo del Ciclo Club 77, Sergio Ferrari, allievo 2° anno del Mincio Chiese e molti altri ancora.

L’intento dei promotori si questa serata è quello di richiamare l’attenzione degli sportivi e di tanti appassionati nei riguardi del variegato mondo del ciclismo, che solitamente e nel silenzio lavora sodo dietro le quinte. (p)