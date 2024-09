Calcio dilettanti – Crl al voto: le proposte di Valentina Battistini

MILANO A sfidare Sergio Pedrazzini per la carica di presidente del Crl c’è Valentina Battistini. Varesina, classe 1981, Battistini ha un passato nella squadra di Carlo Tavecchio: nel 2021 fu eletta consigliere regionale per poi dimettersi in seguito a disaccordi sulla gestione del Comitato. Con lei, si candida a consigliere regionale Francesca Bonfogo, mentre Andrea Prandini è l’aspirante delegato assembleare per quanto concerne il territorio mantovano.

Meno burocrazia, ristrutturazione dei costi aziendali e riallocazione delle risorse economiche tra le proposte di una candidatura che si pone in discontinuità con l’attuale governo del calcio lombardo. La mozione di Battistini, inoltre, si caratterizza per un approccio più radicale alle modifiche da attuare in seno alla Legge dello Sport, come la candidata ha più volte esternato in questi mesi.

Particolare attenzione è stata poi dedicata, nel programma della compagine, alla crescita a tutto tondo del prodotto sportivo. Eventi “valorizzanti”, come vengono definiti, per promuovere al meglio le finali delle manifestazioni sportive.

C’è poi il progetto dei “Nuovi segretari”, figura in via di estinzione, nel calcio dilettantistico. In questo la lista di Battistini, che pone l’accento sulla formazione continua di tutte le figure che ruotano attorno al calcio dilettantistico, porta avanti una sperimentazione negli istituti scolastici sotto forma di “alternanza scuola-lavoro” destinata agli studenti di ragioneria, che potrebbe partire dalle province di Milano e Bergamo.

C’è spazio anche per le nuove tecnologie: tra le promesse elettorali di Battistini l’allestimento di un’applicazione in grado di poter rispondere, grazie all’intelligenza artificiale, alle domande più comuni riguardanti tesseramenti e regolamenti. Uno strumento che potrebbe consentire anche di chiedere spostamenti gare e altro, secondo lo staff della candidata. C’è anche la proposta di aderire alla sperimentazione del football video support, una sorta di Var adattata al mondo delle categorie minori.

Non manca (ma si ritrova anche nel programma del consiglio uscente), anche la proposta di una revisione del format dei campionati. Un argomento dibattuto in questi anni e che nei prossimi anni verrà sicuramente affrontato.

Qualora vincesse Battistini, è anche prevedibile una ristrutturazione della composizione della delegazione mantovana, uno degli aspetti sui quali i sostenitori virgiliani della candidata, hanno maggiormente insistito.