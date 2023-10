Tennis Tavolo serie A1 m – La PaninoLab prova a sbloccarsi nel debutto interno col S.Espedito

Bagnolo San Vito La seconda giornata di campionato si chiude con il debutto in casa, a Bagnolo, della PaninoLab. La neopromossa riceve alle ore 16, in questo storico primo match tra le mura amiche, il GG Teamwear Sant’Espedito Napoli e cercherà di confermare le buone sensazioni emerse contro l’Apuania Carrara. Il match sarà affidato a Caterina Faragò. Nella prima partita della stagione, giocata nel fortino della corazzata toscana, i bagnolesi si sono disimpegnati alla grande. Non hanno portato a casa punti, perdendo 4-1, ma per essere una matricola hanno fatto sudare i campioni d’Italia. Applausi per l’italo-argentino Sanchi che ha vinto il match inaugurale e poi con Bobocica ha dato via un gara spettacolare, in cui ha sfiorato il secondo punto per la squadra mantovana. Oggi, davanti al pubblico amico, la PaninoLab punta al primo successo contro il Sant’Espedito Napoli. Per questo la società chiama a raccolta i tifosi per applaudire e sostenere i giocatori nel loro debutto casalingo.

In mattinata alle 10.15 l’altra sfida domenicale tra il neopromossa Il Circolo Prato 2010 e il Norbello. Venerdì il match di cartello tra Top Spin Messina e i campioni dell’Apuania Carrara è terminato 3-3. Riposa il Marcozzi Cagliari.