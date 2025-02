Tennis Tavolo serie A1 m – Piccolin s’infortuna e l’Alfa Food cede al Messina: play off lontani

Messina Disco rosso in Sicilia per l’Alfa Food Bagnolese. La squadra mantovana si arrende 4-1 al Top Spin Messina, nel big match per il quarto posto, valido per la terza di ritorno, ed esce dalla zona play off. Le due contendenti infatti si dividevano la quarta piazza a quota 8, che ora resta invece nelle mani dei padroni di casa, saliti a 10. Al PalaLaganà di Montepiselli gara già compromessa poco dopo l’inizio: il primo singolare dura solo due punti, perché l’ex Jordy Piccolin è costretto al ritiro da un problema fisico contro Vladislav Ursu. Sotto subito per 1-0, Francisco Sanchi dà il massimo per riportare in parità la sfida, ma, dopo aver recuperato il 2-0, deve arrendersi al quinto match contro Giovannetti. Bravo Damien Provost, a questo punto, a piegare 3-1 Niagol Ivanov Stoyanov e a riaprire la gara. Sul 2-1 però, non potendo schierare Piccolin, la Bagnolese incassa il 3-1. Provost ancora in campo per tentare di tenere in partita la squadra, ma contro il forte talento moldavo Vladislav Ursu, classe 2001, cede 3-0: lotta nei primi due incontri, terminati ai vantaggi per 13-11 e 12-10, per poi cadere 11-5 al terzo. Domani alle 20 si affronteranno Il Circolo Prato 2010, a caccia della salvezza, e il Marcozzi Cagliari, secondo e galvanizzato dalla conquista della prima Coppa Italia della sua storia. Sabato la Virtus Servigliano, matricola rivelazione e reduce dalla finale di Coppa Italia, ospiterà alle 17 il Tennistavolo Sassari, che in campionato è terzo e può mirare ancora più in alto. I marchigiani hanno come primo obiettivo la permanenza in categoria, come il Norbello, che sabato alle 18.30 farà visita all’Apuania Carrara, a caccia di riscatto dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia. In classifica comanda l’Apuania a con 15 punti, davanti al Marcozzi con 13, al Sassari con 12, al Top Spin Messina con 10, all’Alfa Food Bagnolese con 8, al Servigliano con 6 e a Norbello e Il Circolo Prato 2010 con 4.