Antica Fiera dei Morti: il caldo insolito aumenta il pubblico

ASOLA L’Antica Fiera dei Morti si conferma sempre un successo. Grazie alla bella giornata di sole infatti la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune ha visto ieri una notevole partecipazione di pubblico con persone che si sono rovesciate nelle vie e nelle piazze del centro storico tra numerose attività, incontri ed eventi per tutti i gusti, con le tradizionali bancarelle dei prodotti tipici e di ogni tipologia di merce, oltre agli stand espositivi della Coldiretti, senza scordare il tradizionale luna park in piazzale Mangeri.

Nella sala ex Giudice di Pace è stata inaugurata la mostra “AvisArt” e nel palazzo ex Monte dei Pegni è stata allestita la 12° pesca di beneficienza organizzata dalla sezione di Asola della Croce Rossa. Al Museo civico si è tenuto l’incontro “Asola in età moderna, tra Venezia e Brescia” a cura di Daniele Montanari, mentre in Cattedrale si è svolto il concerto con repertorio Perosiano in occasione dei 150° della nascita di Mons. Perosi, a cura della Corale Santa Cecilia “Don Anselmo Ghidini”. L’Antica Fiera dei Morti della cittadina del Chiese prosegue fino a martedì 1 novembre. (pazo)