Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food, mirino sulla regina Sassari. Semenza: “Vogliamo il primo posto”

BAGNOLO SAN VITO Mancano due giornate al termine della regular season del massimo campionato maschile di tennis tavolo. E per l’Alfa Food Bagnolese è arrivato il momento della verità. Bobocica e compagni sono infatti attesi domenica (ore 16.30) dallo scontro al vertice con la capolista Sassari, a Bagnolo. Le due squadre sono divise da un solo punto: 28 i sardi, 27 l’Alfa Food. Insomma, si pregusta il sorpasso per difendere poi la vetta all’ultima giornata, che per la Bagnolese è in programma mercoledì 8 aprile (ore 18) sui tavoli del Muravera, mentre Sassari chiuderà sabato 11 in casa contro Messina.

Il match di domenica prende dunque le sembianze di un vero e proprio assalto alla capolista. Va da sè che il coefficiente di difficoltà è elevato, ma la Bagnolese può prendere a modello la gara d’andata, giocata lo scorso dicembre, che l’ha vista imporsi 3-1 con grande autorevolezza. Come dire: battere Sassari si può. L’ha dimostrato anche il Marcozzi Cagliari, che nell’ultimo turno ha inflitto a Sassari il secondo ko stagionale (3-1). L’Alfa Food, invece, è reduce dal successo (3-2) sulla Virtus Servigliano.

Del big match di domenica abbiamo parlato col dt della Bagnolese Cristina Semenza: «Sappiamo in partenza – dice – che sulla nostra strada non solo troveremo la prima in classifica, ma pure una compagine che vorrà riscattare la battuta d’arresto dell’andata. Per noi si tratta senza dubbio di una gara importante, anzi direi fondamentale per provare a chiudere la stagione regolare in vetta». Il motivo è presto detto: «Vorremmo evitare di affrontare Messina nei play off, perchè attualmente è la squadra più in forma. In ogni caso, quella di domenica non sarà una partita semplice nè per noi nè per loro. Sarà importante giocare con la massima concentrazione tutti gli incontri. Avremo dalla nostra il fattore campo, ed è un’altra variabile che dovremo sfruttare al massimo».

Dicevamo dei play off. «Sono un altro campionato – spiega Semenza – . Però il piazzamento non è irrilevante, ed è per questo che puntiamo ad arrivarci da primi. Per centrare questo obiettivo, tuttavia, non basterà battere Sassari domenica. Altrettanto dovremo fare nell’ultima gara a Muravera, contro un avversario che all’andata riuscì a batterci. Comunque, meglio pensare a una gara per volta. Testa al Sassari». Dovrebbero giocare Bobocica, Giovannetti e Soderlund.