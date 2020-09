Tiro a volo – Regionali Compak, San Fruttuoso sempre al comando

CASTEL GOFFREDO Anche dopo la seconda delle quattro prove del Campionato Regionale estivo di Compak, i mantovani del Tav San Fruttuoso di Castel Goffredo, che questa volta hanno giocato in casa, si riconfermano in vetta alla classifica provvisoria delle società. La tappa a livello societario ha riaperto i giochi, andando a formare un quadro generale che, se da una parte ha ribadito la leadership dei padroni di casa, da un’altra ha letteralmente riacceso la corsa verso il titolo di non poche società. I bresciani del Tav Valle Duppo di Lodrino si sono ricordati delle loro qualità, cancellando l’opaca prestazione della prima giornata. Stesso dicasi pari pari per i portacolori del Compak Bergamo, altra formazione di rango in grado di stupire tutti, senza però scordare i meneghini del Tav Arlunese, che hanno fatto della loro continuità di rendimento un’arma capace di mettere con le spalle al muro chicchessia.

A questo proposito, ricordiamo che la classifica finale verrà stilata per differenza zeri e non per piattelli colpiti, per cui le variabili in campo sono davvero tante e interessanti.

A livello individuale, dove i tiratori possono scartare la prova meno performante, questa seconda prova sulla distanza dei 75 piattelli, coordinata al meglio dal responsabile regionale del settore Giancarlo Vitali, una autentica garanzia di serietà e professionalità che molti ci invidiano, tra i 74 tiratori allo start ha fatto registrare quale miglior punteggio di giornata il 73/75 del Prima categoria Mauro Svanera. Svanera, punto di forza del Tav Valle Duppo, ha preceduto di una lunghezza (72/75) gli alfieri del Tav San Fruttuoso Narciso Gazzurelli e Filippo Falcina. Alle loro spalle, da segnalare i 70/75 fatti registrare da Matteo Plodari (Rondinelle Azzurre) e da Luca Pederzoli, che difende i colori del San Fruttuoso.

Il prossimo appuntamento con la terza e la quarta ed ultima giornata del Campionato regionale e fissato per sabato 12 e domenica 13 sulle pedane del Tav Il Campanile di Mesero e su quelle del Tav Arlunese dove vivremo non pochi momenti di suspense ad alto tasso di adrenalina.