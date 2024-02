Tre piccoli atleti di Mantova Scherma a Bergamo per il “festival” dei bimbi

Mantova Domenica a Bergamo, organizzata dal Club Scherma Città dei Mille, si è svolta la Manifestazione Promozionale Regionale dedicata ai bambini delle categorie Esordienti prime lame e delle categorie Under 10 e Under 8 di plastica. Tantissimi i bambini (oltre 150) che hanno partecipato alla manifestazione, che si conferma un punto di riferimento per la scherma dei “non agonisti” (anni 2014/15) e che riscuote sempre grande successo. In programma le gare di tutte e tre le armi, sia al maschile che al femminile, senza classifica. Alla manifestazione hanno partecipato anche tre piccoli atleti di Mantova Scherma, David Groposila, Matteo De Lucia e Tommaso Di Natale, accompagnati dall’istruttore Damiano Guatelli.