Calcio Promozione – Castellana in Eccellenza. Cobelli: “Stagione super e traguardo meritatissimo, dedicata ai tanti gufi”

Castel Goffredo Al triplice fischio del signor Giorgino di Milano esplode la festa: tutti in campo! Un grande striscione biancoazzurro sorretto dai protagonisti dell’impresa accende la festa, che prosegue sulle ormai celeberrime note del brano dei Queen “We are the champions” prima di sfociare nei classici dance degli anni ‘90 che hanno fatto ballare migliaia di teenagers. Le magliette celebrative vengono distribuite alla velocità della luce dai validissimi magazzinieri, abbracci e pacche sulle spalle si sprecano. C’è chi asciuga le fatiche pomeridiane con una Coca-cola, chi con una birra e chi con un cocktail mentre i più timorosi azzardano l’immediato risotto forse per entrare subito in clima finale di Champions League. La dirigenza biancazzurra si complimenta stringendosi attorno a mister Alessandro Cobelli, il primo a giungere ai nostri taccuini: «Un traguardo meritatissimo – il commento dell’ex tecnico del San Lazzaro – che chiude una stagione soffertissima ma entusiasmante allo stesso modo. Un conto è partire favoriti, un altro pretendere che la vittoria arrivi agilmente e senza faticare. Siamo stati bravi a rimanere compatti nei momenti difficili, e durante la stagione ce ne sono stati: abbiamo messo a tacere le critiche lavorando e rispondendo sul campo. Chiuso il campionato al quinto posto ci siamo guardati in faccia in vista dei playoff dandoci un obiettivo: vincerle tutte e centrare il salto di categoria. Una dedica speciale? In realtà sì: ai tanti gufi. Tengo tantissimo a ringraziare i miei ragazzi, sono stati eccezionali». E’ commosso Alfredo Napolano, capitano e anima del club che ora brinda al ritorno in Eccellenza. «Vincere qui ha per me un sapore particolare, dal momento che vesto questa maglia con sudore, fatica e determinazione da tantissimi anni. Con la Castellana ho giocato praticamente in tutte le categorie e speriamo che questa promozione sia solo l’inizio di una cavalcata che porti il club a calcare i campi più prestigiosi della regione e non solo. La stagione è stata faticosa ma l’epilogo splendido. Abbiamo lavorato tantissimo, non scomponendoci mai nemmeno quando i risultati non sembravano darci ragione». Ora che è tutto vero possiamo complimentarci anche noi: sua maestà Eccellenza è tornata e siamo sicuri che non sarà una semplice comparsa.