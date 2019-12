Breno (Bs) Il Mantova soffre ma vince anche a Breno con un gol per tempo. La sblocca Scotto dopo poco più di 20 minuti su errore del portiere locale; il raddoppio porta la firma di Guccione nella ripresa. Quando il più sembrava fatto il Breno accorciava le distanze all’83’ con il neoentrato Crea, “regalando” ai biancorossi un finale da brividi. Il match si è giocato a porte chiuse, ma qualche tifoso ha deciso ugualmente di seguire il Mantova incitandolo fuori dallo stadio. Il campionato si ferma per la pausa natalizia e riprenderà il 5 gennaio con la trasferta di Desenzano contro la Calvina.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Carlo e Filippo Tassara” di Breno, dove il Mantova si appresta ad affrontare i padroni di casa nell’ultima partita del 2019 e del girone d’andata. La gara si gioca a porte chiuse su disposizione del giudice sportivo, che ha punito le intemperanze dei tifosi locali contro la terna arbitrale in Breno-Fanfulla. Rimanendo connessi a questo link, sarete comunque costantemente aggiornati sull’andamento del match.

BRENO-MANTOVA 1-2

Breno: Botti, Carminati, Ndiour, Magrin, Zanoni, Tagliani, Szafran, Melchiori (69′ Capitanio), Moraschi (74′ Crea), Tanghetti (59′ Perego), Merkaj. A disp.: Serio, Marku, Bianchi, Baccanelli, Manzoni, Galati. All.: Tacchinardi.

Mantova: Adorni; Galazzini (69′ Serbouti), Venturini, Aldrovandi, Musiani; Valentini (72′ D’Iglio), Giorgi (82′ Mazzotti), Lisi; Guccione (86′ Dellafiore), Altinier (78′ Finocchio), Scotto. A disp.: Athanasiou, Mazzotti, Minincleri, Tremolada, Landri. All.: Brando.

Arbitro: Julio Milan Silvera di Valdarno (assistenti: Marchese e Conte di Napoli)

Reti: 22′ Scotto, 54′ Guccione, 83′ Crea

Note: ammoniti: Lisi, Giorgi, Tagliani, Carminati, Dellafiore, Serbouti, Scotto. Calci d’angolo: 5-5. Recupero 2′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qua.

94′ Crea sugli sviluppi di un angolo spara in porta, ma la mira è sbilenca.

94′ Giallo pure per Scotto.

92′ Ammonito anche Serbouti. Mantova tutto in difesa a protezione del vantaggio.

88′ Dellafiore, appena entrato al posto di Guccione, rimedia subito un’ammonizione.

87′ Finale in sofferenza per il Mantova.

83′ Il Breno accorcia con Crea che approfitta di un’incomprensione tra Aldrovandi e Adorni per spingere in rete da due passi.

82′ Nuovo cambio a centrocampo: esce Giorgi, entra Mazzotti.

81′ Bresciani sempre in avanti alla ricerca dell’1-2, il Mantova gestisce.

78′ Esce Altinier ed entra Finocchio.

74′ Magrin da fuori area, alta.

72′ Entra anche D’Iglio al posto di Valentini.

69′ Brando effettua la prima sostituzione: Serbouti al posto di Galazzini.

66′ Buon momento del Breno, mentre il Mantova si fa vedere in contropiede.

60′ Il neoentrato Perego ci prova dalla lunga distanza, palla alta.

55′ Szafran da fuori area, rasoterra abbondantemente a lato.

54′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Splendido lancio dalle retrovie di Giorgi che taglia la difesa locale e arriva a Guccione, freddo nell’infilare il portiere in uscita con un pallonetto.

52′ Sugli sviluppi della punizione i biancorossi guadagnano un angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

51′ Tagliani ferma fallosamente il lanciato Scotto: ammonito e punizione dalla trequarti per il Mantova.

46′ Nessuna sostituzione nell’intervallo. Si ricomincia.

Primo tempo

45′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi dopo due minuti di recupero. Nel frattempo è iniziata Correggese-Fiorenzuola.

42′ Tutto ok per Adorni, il gioco riparte.

41′ Contatto Adorni-Ndiour, il portiere ha la peggio e l’arbitro fa entrare lo staff medico del Mantova.

40′ Ammonito Giorgi.

36′ Punizione dai 30 metri di Magrin, alta.

35′ Primo ammonito del match: è Lisi che ferma fallosamente un avversario lanciato in contropiede.

34′ Quarto calcio d’angolo per il Mantova grazie a un tiro di Giorgi deviato dalla difesa di casa. Nulla di fatto dalla bandierina.

30′ Il Mantova tiene il pallino del gioco.

24′ Valentini in girata su traversone dalla bandierina non inquadra lo specchio.

22′ Mantova in vantaggio!!!!! Il portiere locale sbaglia l’uscita su un cross di Galazzini, la palla arriva a Scotto che appoggia comodamente in rete.

21′ Breno in avanti. Cross di Merkaj sul palo opposto, colpo di testa di Tanghetti.

20′ Qualche errore di troppo a centrocampo, da una parte e dall’altra. Il match non decolla.

14′ Bravo Adorni ad anticipare l’accorrente Tanghetti su cross dalla sinistra di Moraschi.

11′ Azione insistita dei padroni di casa. Adorni respinge un’insidiosa conclusione di Moraschi, poi sugli sviluppi blocca un rasoterra debole di Melchiori.

9′ Gara abbastanza equilibrata in queste prime battute.

3′ Mantova vicinissimo al vantaggio con Scotto che spara alto da ottima posizione e a porta spalancata.

Dall’esterno dello stadio si sentono chiari e forti i cori dei tifosi biancorossi.

Squadre in campo. Breno in maglia granata, Mantova in bianco con banda rossa. Calcio d’inizio per i virgiliani. Si comincia.

Splende il sole su Breno, le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Intanto giunge notizia che Correggese-Fiorenzuola è a rischio rinvio per campo impraticabile (il fischio d’inizio è stato posticipato di 45 minuti).