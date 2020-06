Volley B1 femminile – Nardi Volta, Solforati è il nuovo allenatore

VOLTA MANTOVANA La Nardi Volta inizia a scoprire i veli e presenta il nuovo allenatore per la stagione 2020/2021. A sostituire il tecnico Federico Bonini, passato a Ostiano, sarà il pesarese Matteo Solforati che arriva da Casalbellino (B1), ma vanta anche due stagioni in A2 ad Orvieto. Con Casalbellino, prima che l’emergenza Coronavirus mettesse fine alla stagione anzitempo, era secondo in classifica. E’ un allenatore di spessore che in carriera ha ottenuto 4 promozioni e questo dimostra che il Volta vuole giocare un campionato da protagonista. Solforati, classe 1981, è stato addetto alle statistiche di Pesaro nello staff tecnico di Roberto Zè. Nel 2011/12 è passato a Piacenza per fare il vice di Riccardo Marchesi e l’anno dopo ha ottenuto la promozione col Viserba Volley come head coach. Prima dei due anni alla San Giovanni Marignano, in cui dalla B2 è passato all’A2, ha vissuto un’esperienza nel settore giovanile della Virtus Fano. Nel 2016 col San Giovanni ha raggiunto la finale di Coppa Italia, persa contro Brescia. A seguire, ha condotto Orvieto in A2 nel giro di tre campionati. Ha poi conquistato i play off al primo anno e ha sfiorato la promozione in A1 nel secondo, perdendo in gara-3 contro Caserta. Passando all’organico, la società ha confermato due giocatrici della passata stagione: si tratta del libero Veronica Di Nucci, classe 1997, e della centrale Alice Benetti, classe 1999.