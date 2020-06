Volley femminile – Vanni Rigoni nuovo presidente della Davis Veman

MANTOVA Vanni Rigoni è il nuovo presidente della Davis Veman: rileva Edda Vincenzi (della quale era il suo vice), che dopo 23 anni di intensa attività ricca di soddisfazioni ha deciso di farsi da parte, anche se non farà mancare il suo esperto apporto alla società di Stradella.

Massimiliano Gavarini è il nuovo allenatore del Piubega, che anche nella prossima stagione sarà impegnato nella serie D femminile lombarda: sostituisce Cristian Luppi che, per i suoi impegni col settore giovanile del Porto, non ha potuto dare al presidente Stefano Dall’Oglio la propria disponibilità per la prossima stagione. Il presidente del team piubeghese alla fine ha optato per una scelta interna per sostituire Luppi, considerato che Gavarini era il suo vice e da almeno tre stagioni era nel club. Il prossimo passo sarà vedere quante delle atlete che erano in organico in questa stagione (tre, però, si sono seriamente infortunate) daranno la propria disponibilità per il prossimo campionato.

Da Piubega a Viadana, dove c’è la conferma che il sodalizio rivierasco rinuncia a continuare l’avventura nella serie C femminile lombarda. Non c’è alcuna volontà di ripartire dalla serie D, considerato che per la prossima stagione non sarà approntato alcun team senior, ma la società punterà tutto sul settore giovanile. L’attuale presidente Claudio Gelmini è dimissionario. A fine mese sarà eletto il nuovo direttivo e saranno nominati il nuovo presidente e il suo vice.