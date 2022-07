Volley – Francesca Pantiglioni si sdoppia: vice coach del Gabbiano e scout all’Offanengo in A2

MANTOVA La mantovana Francesca Pantiglioni torna nell’Abo Offanengo neopromosso in Serie A2, squadra allenata dal viadanese Giorgio Bolzoni: entra a far parte dello staff tecnico come scoutman. La Pantiglioni aveva già lavorato nel team cremasco dal 2017 al 2020. «Nell’Offanengo mi sono sempre trovata bene – rivela Francesca – ritrovo il diesse Stefano Condina e avrò piacere di conoscere personalmente coach Bolzoni. Avevo già parlato col club l’anno scorso, ma allora ho dovuto rinunciare per impegni professionali». Ricordiamo che Francesca Pantiglioni è anche scout e vice di coach Serafini nel Gabbiano Top Team.