Volley giovani – Riparte l’attività del Polirone: sport e inclusione per tutte le età

SAN BENEDETTO PO La pallavolo è tornata protagonista a San Benedetto Po: la Polirone Volley ha dato il via alla nuova stagione, con proposte pensate per tutte le età e diverse esigenze. Si parte dall’attività motoria per i più piccoli (4-5 anni), primo approccio al movimento attraverso il gioco, e dal Volley S3 per i bambini dai 6 agli 11 anni, che avvicina alla pallavolo in modo divertente. Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni c’è il settore giovanile, con allenamenti mirati a crescere tecnicamente e come squadra. Spazio anche all’Open misto, aperto a tutte le età, e al progetto Special Olympics, rivolto a giovani con fragilità intellettive. A guidare le attività lo staff tecnico composto da Valentina Falcone, Antonella Lo Russo e Fausto Scarsini.