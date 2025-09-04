Calcio Eccellenza – Coppa in vista, Secli carica la Castellana: “Sabato col Carpenedolo sarà dura”

CASTEL GOFFREDO La Castellana riparte dai gol di Federico Secli. La prima vittoria nella pre-season è arrivata sabato scorso contro lo Sporting Club, nell’ultimo appuntamento amichevole utile. Decisiva è stata proprio una doppietta dell’attaccante, che ha scaldato i motori in vista della sua terza stagione con la casacca biancazzurra, quella che potrebbe regalargli la definitiva consacrazione. «E’ stata una partita dura dopo un mese di lavoro intenso – racconta – avevamo ancora la pesantezza della preparazione nelle gambe e ciò ha determinato la scarsa brillantezza e fluidità del gioco. Ma ci siamo allenati bene e le sensazioni sono davvero buone. Dopo aver saltato la scorsa amichevole per un malanno, sono contento di essermi finalmente sbloccato. Ora voglio continuare così». L’estate ha portato grandi cambiamenti in casa Castellana. Non solo sulla panchina, dove Arioli ha lasciato il posto a Raineri, ma anche tra le file dei goffredesi, che hanno perso elementi di livello come Crema e Omorogieva. La forza della rosa, secondo la punta, non è però cambiata: «Al di là delle perdite importanti, il cuore del gruppo è rimasto lo stesso, come l’intesa che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare: ora cerchiamo di più la palla a terra e l’inversione dei ruoli. I miei compiti sono però rimasti sostanzialmente gli stessi, far salire la squadra e finalizzare». Sabato alle 16 a Remedello si torna a far sul serio in Coppa Italia: «Affrontiamo un avversario temibile come il Carpenedolo – spiega Federico -. In campionato ci ha sempre dato filo da torcere, per cui sappiamo che la sfida sarà tosta. Noi non saremo da meno». Si avvicina anche l’esordio in campionato per la Castellana, il 14 settembre in casa con l’Offanenghese. La punta fissa l’asticella: «La società ci ha chiesto di centrare per prima cosa la salvezza, poi vedremo come sempre dove arriveremo. Per quanto mi riguarda – conclude Secli – voglio fare un salto di qualità. Il mister dice che posso anche arrivare a 20 gol stagionali. Farò del mio meglio per ripagare la sua fiducia».