Volley giovanile femminile – Due squadre U18 del Porto a Bellaria per il Trofeo Happyfania

PORTO MANTOVANO Da oggi a giovedì due squadre dell’Ngs Porto saranno impegnate a Bellaria Igea Marina nella decima edizione del Trofeo Happyfania, rassegna giovanile di pallavolo. In campo l’Under 18 di Cristian Luppi che si era imposta nella precedente edizione, e la seconda formazione Under 18 di Mauro Oriente (non sarà presente in Romagna, lo sostituisce Giulia Fabretto). Il sestetto di Luppi è anche impegnato nel girone A della serie D lombarda, mentre quello di Oriente prende parte alla Seconda Divisione. Il Porto Pizzeria 80Voglia U18 è stato inserito nel girone B: la serie delle partite della prima fase si apre alle 9 con Villa Verucchio-Alzanese. Il team di Luppi debutta sempre a Rimini alle 11.30 contro il Villa Verucchio, per chiudere alle 18.15 contro le bergamasche dell’Alzanese. Invece la seconda Under 18 di Fabretto è stata inclusa nel girone F: alle 10.15 affronta le padrone di casa di Gut Chemical e alle 14.30 a Viserba sfida con le orobiche di Cenate Sotto, che alle 17, sempre a Viserba, incontrano il Bellaria.