Volley Serie B – Gabbiano, sui social i tifosi scelgono “il giocatore dell’anno”

CERESE Tutti i campionati di pallavolo sono stati definitivamente chiusi. Il Gabbiano Top Team vuole però rimanere in contatto con i propri tifosi attraverso un contest social. I supporter possono far sentire la propria voce grazie al “Gabbiano Team of the Year”.

Dopo essersi ispirata al famosissimo gioco di calcio FIFA per videogiochi, la società nei prossimi giorni pubblicherà sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali le carte dei vari giocatori biancazzurri: gli appassionati potranno scegliere quelle preferite e votarle tramite un semplice “mi piace”.

Il giocatore del Gabbiano che otterrà il maggior numero di voti verrà eletto “Player of the year”.