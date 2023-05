Volley Serie B1 femminile – La Nardi Volta è promossa in Serie A2!

VOLTA MANTOVANA Esplode la festa in casa Nardi. La squadra voltese si aggiudica anche la seconda finale play off contro il Castelfranco di Sotto e vola in Serie A2. Match dalle mille emozioni. Partenza choc e toscane avanti 2-1. Tellaroli trascina le compagne al tie break, vinto in carrozza.

NARDI VOLTA-ZUMA CASTELFRANCO 3-2 (13-25, 25-21, 21-25, 25-12, 15-9)

NARDI VOLTA Coveccia 12, Pandolfi 1, Mutti (L) ne, Rizzi 1, Biesso 13, Benetti 8, Campana 7, Di Nucci (L), Pasquino 6, Spigarolo ne, Tellaroli 24. All.: Tisci-Panizza.

ZUMA CASTELFRANCO Zuccarelli 13, Chisari 13, Marocchini ne, Bertelli, Giannoni (L) ne, Dellamico, Tesi (L), Muzi 18, Beconcini ne, Focosi, Tesanovic 7, Fava 9. All.: Menicucci-Ficini.

ARBITRI Massimo Ancona e Stefania Petrera.

NOTE Durata set: 20’, 26’, 28’, 23’, 17’.