Volleymercato – Volta stringe per l’opposto Silvia Tosi. Rivalta prende il martello Cecilia Poltronieri

MANTOVA La Nardi Volta potrebbe piazzare a breve l’ultimo colpo di mercato se riuscirà a riportare in collina l’opposto Silvia Tosi, nell’ultima stagione a Roma in A2. Sarebbe appunto un gradito ritorno e un’altra mantovana nel roster affidato a coach Solforati per il prossimo campionato di B1.

In serie C, l’Inox Meccanica Rivalta si rinforza con Cecilia Poltronieri, banda ricevitrice classe ‘95, di Quingentole. Cecilia ha militato nelle scorse stagioni in B2 a Cerea e Porto Mantovano, mentre nell’ultima breve avventura, prima dello stop, ha vestito la maglia del Medole che stava dominando il campionato di serie D. L’accordo è stato immediato, Cecilia ha voluto Rivalta per ricominciare e mettersi nuovamente in gioco in una società a “conduzione familiare”. Abbiamo già detto delle conferme di Tiziana Ballestriero (‘88) e di Nicole Messori (‘95), che ha iniziato la stagione come libero per concluderla per esigenze tecniche da schiacciatrice. Per quanto riguarda le partenze, lasciano Rivalta Lucia Amadasi, Elena Avanzi, Rachele Gobbi, Melania Maiocchi e Ottavia Majoni. Gobbi dovrebbe andare alla Davis Stradella, mentre Maiocchi giocherà a Riva di Suzzara in serie D.

«Abbiamo avviato delle trattative per completare l’organico – afferma il confermato coach Cristian Verri – puntiamo molto su atlete giovani ma molto motivate a venire a Rivalta. L’obiettivo per la nuova avventura in C è presto detto, fare meglio dell’ultima stagione nella quale, seppur l’impegno non sia mai mancato, eravamo ultimi».

In serie C c’è anche la Davis Stradella che ha preso dal Viadana Sofia Piccinini, potrebbe come abbiamo visto ingaggiare la Gobbi e intanto rinforza lo staff tecnico con il preparatore atletico Luis Carlos Piva, il quale affiancherà i coach Enrico Pinzi e Diego Pavan.