Un piano nazionale per i ponti: passa in Regione l’emendamento del M5S

MANTOVA – L’emendamento del M5S alla risoluzione Recovery fund, che chiedeva di prevedere un piano nazionale per la risoluzione delle croniche criticità di ponti e viadotti è passato anche in commissione regionale lombarda: una notizia che è stata accolta positivamente dagli esponenti pentastellati nel consiglio regionale, Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli: «I ponti ammalorati danneggiano l’economia e creando serie difficoltà nel raggiungere gli ospedali del territorio. Per questo motivo rappresentano un problema che non può essere trascurato ma diventa prioritario in tempi di emergenza sanitaria – affermano – Per questo motivo, lo scorso ottobre, avevamo presentato una mozione alla Giunta con l’obiettivo di porre in essere la programmazione di interventi utili a risolvere le criticità strutturali dei ponti in questione. Ora siamo soddisfatti: la Regione ci ha dato ascolto comprendendo la questione come priorità da portare avanti nell’interesse dei cittadini e di tutto il territorio lombardo».

L’esponente pentastellato mantovano, Andrea Fiasconaro ha inoltre precisato che «abbiamo voluto chiedere la programmazione di fondi non solo per la manutenzione dei ponti ammalorati, ma anche e soprattutto per la costruzione di ponti nuovi visto e considerando che tutti sono “a fine vita strutturale”».