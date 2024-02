Ampliata la scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” con due nuove sezioni

MANTOVA La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” ora è più ampia, moderna, funzionale e ancora più bella e “green”.

Nella mattina di lunedì 19 febbraio sono stati inaugurati i lavori recentemente terminati presso la struttura di via Indipendenza 22, nel quartiere Pompilio-Due Pini, che hanno visto, in sintesi, l’ampliamento volumetrico del polo scolastico esistente con la realizzazione di due nuove aule didattiche (55 metri quadrati cadauna) e dei relativi servizi igienici delle nuove sezioni. Inoltre, è stata realizzata un’ampia terrazza didattica, di 60 metri quadrati, per le attività all’aperto.

Per il consueto taglio del nastro, presso la scuola Collodi erano presenti il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, gli assessori del Comune di Mantova ai Lavori pubblici Nicola Martinelli e alla Pubblica istruzione Serena Pedrazzoli e la dirigente scolastica Francesca Iannetti, oltre ai tanti piccoli alunni e le loro maestre. Presenti anche il vicesindaco Giovanni Buvoli e gli assessori comunali Andrea Murari e Alessandra Riccadonna.

“Un intervento importante realizzato in meno di un anno – ha detto il sindaco Palazzi –, per 625mila euro di investimento, che ci ha permesso di ampliare una scuola di quartiere. Ora, infatti, la Collodi può ospitare, in nuovi spazi belli e funzionali, oltre 50 bambini in più. La nostra Amministrazione sta riorganizzando le scuole cittadine, in particolare dagli asili alle primarie”.

“L’ampliamento della struttura è di complessivi 230 metri quadrati – ha sottolineato Martinelli –. La nuova struttura è antisismica e con una classe energetica A3 (edificio a energia quasi zero). In copertura, sul tetto delle sezioni, è stato realizzato un nuovo impianto fotovoltaico di 12 kWp. Sono stati eseguiti degli interventi anche agli impianti di riscaldamento, idrico sanitario, ventilazione e condizionamento”. Ora partiranno anche i lavori per sistemare il giardino esterno della scuola, hanno fatto sapere il sindaco e l’assessore.

Grazie a tali interventi, la scuola dell’infanzia Collodi è composta, quindi, da tre sezioni (una già esistente e le due appena realizzate con ampliamento) e può ospitare complessivamente 75 bambini (rispetto ai 20 che poteva ospitare prima con l’unica aula). I piccoli della scuola Tom Sawyer a Borgochiesanuova, ora chiusa, sono stati “spostati” nel plesso riqualificato di via Indipendenza.

L’intervento denominato “Ampliamento scuola dell’Infanzia Carlo Collodi”, redatto dallo studio associato Edhas, ha visto un investimento complessivo di 625.000 euro, di cui 395mila euro provengono da fondi Pnrr (Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Next Generation EU) e 230mila euro finanziati dal Comune di Mantova attraverso l’avanzo di amministrazione.

I lavori sono iniziati il 21 giugno 2023.

Ditta affidataria dei lavori: Gruppo Bianchetti Costruzioni di Gussago (Brescia). Ditte in subappalto: Impianti Elettrici Beffa di Porto Mantovano (MN) e Idronova di Ivo Mario Bruttomesso di Roncoferraro (MN).