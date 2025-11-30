Mantova accende il Natale: luminarie, cori e mercatini

MANTOVA Mantova è già Natale. Poco dopo le 18 si sono accese le luminarie che hanno illuminato a festa le vie e le piazze del centro e i viali creando, ad un passo da dicembre, un’atmosfera natalizia. In piazza Mantegna il momento ufficiale dell’accensione del bottone rosso da parte dei bambini, con il sindaco Mattia Palazzi, affiancato dal vice sindaco Giovanni Buvoli e dall’assessore Iacopo Rebecchi, mentre una piazza gremita applaudiva il concerto dei Gospel Soul Singers. Musicisti e cantanti hanno intrattenuto il pubblico con le canzoni del loro vasto repertorio.

Nel tardo pomeriggio nel rondò di piazza Martiri di Belfiore, è stato anche inaugurato l’albero di Natale donato, come da tradizione, dal Comune amico di Bressanone. Ci sono stati gli interventi istituzionali e, quindi, l’esecuzione dei canti natalizi da parte degli alunni della scuola secondaria Alberti e della scuola primaria Pomponazzo. Per il Comune di Mantova hanno parlato il vicesindaco Buvoli e gli assessori Rebecchi e Serena Pedrazzoli. Per il Comune di Bressanone è intervenuto il vicesindaco Andrea Stablum.

Ieri sono tornati anche i mercatini in piazza Virgiliana con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il trenino turistico che collega la piazza con il centro storico. Le 37 casette di legno rimarranno fino al 28 dicembre in tutti i week end e nei giorni festivi. Mentre la pista di pattinaggio sarà aperta fino a metà gennaio. Sono in programma una serie di appuntamenti di laboratori e di animazione per i bambini. Le casette natalizie si sono estese da ieri anche nelle piazze principali del centro con il coinvolgimento dei commercianti. Ieri, proprio da piazza Virgiliana è partita la “Christmas Parade”, una passeggiata nel centro storico che ha attraversato i luoghi magici, luci e colori, resa ancora più piacevole dagli spuntini e dal vin brûlé.

Fiorenzo Cariola