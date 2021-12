Calcio Promozione – Suzzara, inizia l’era Bellini: “Non potevo dire di no”

SUZZARA A Suzzara comincia stasera l’era targata Andrea Bellini: come vi abbiamo anticipato nell’edizione di ieri, sarà lui a guidare la squadra delle zebre dopo l’esonero di mister Davide Pavesi. Domenica i bianconeri sono attesi a Montichiari dalla Voluntas, mentre mercoledì prossimo se la vedra nno con la capolista Ospitaletto. Pavesi, da noi interpellato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito all’improvviso esonero.

La società, con un comunicato di chiarimento, ieri, ha motivato la scelta non con i risultati sportivi (peraltro abbastanza buoni, trattandosi di una neopromossa), ma di un difficile rapporto con la squadra e la dirigenza. «Quella dell’esonero di Pavesi è stata una scelta difficile – spiega il presidente Enzo Palvarini -, fra il mister, la dirigenza e gli atleti c’erano delle divergenze: martedì sera gli abbiamo parlato, il giorno dopo abbiamo voluto fare altrettanto con gli atleti. Alla fine, nella serata di mercoledì, abbiamo preso la decisione, valutando con serenità la situazione complessiva. La squadra sta andando bene, e ci auguriamo lo faccia ancora grazie al nuovo innesto Bozzolini. Il resto del gruppo è confermato, e più avanti inseriremo altri giovani. Bellini è la figura ideale per completare questo progetto, la sua Juniores sta facendo bene nel torneo regionale». A sostituire Bellini alla guida della giovanile più alta in grado delle zebre, sarà mister Lanfredi.

Andrea Bellini è alla seconda esperienza come mister di una prima squadra, aveva allenato in passato il BorgoVirgilio: prima di approdare nel settore giovanile del Suzzara.

«Non potevo dire di no a questa proposta, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data – osserva Bellini -, allenando la juniores ho conosciuto l’ambiente. Non vedo l’ora di cominciare, c’è poco tempo per preparare le gare con Voluntas e Ospitaletto. Confido nei ragazzi, per far bene in queste due gare ravvicinate».