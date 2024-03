Fiume Secchia: passata la prima piena, in arrivo la seconda

MANTOVA Via una piena, eccone un’altra in arrivo: il Secchia, affluente dei destra del Po, resta in questo momento il fiume maggiormente sotto la lente d’ingrandimento per l’innalzamento del livello che lo sta caratterizzando da diversi giorni. Raggiunta, tra giovedì e oggi, la quota di +9,20 metri sopra lo zero idrometrico, il livello si è attestato – sempre oggi – su quota +8,85. Tuttavia un ulteriore innalzamento è previsto nella giornata di domani, anche in ragione delle piogge abbondanti nella zona emiliana. Il Po, in compenso, riceve bene, restando sotto la prima soglia di allerta. Non destano preoccupazione, per ora, gli affluenti di sinistra come Mincio, e Oglio (insieme al subaffluente Chiese).