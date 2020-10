Palloni firmati da Baggio per la Casa del sole

CURTATONE Nella giornata di oggi sono stati consegnati per i bambini della Casa del Sole al Presidente Enrico Marocchi diversi palloni da calcio firmati dalla leggenda del calcio italiano Roberto Baggio. La consegna ha visto protagonista Giorgio Baggio, fratello del divin codino ed il Circolo Gianni Brera di Mantova. Ad organizzare l’incontro Marco Iridile Presidente del Circolo. Dopo la consegna il Presidente ha accompagnato Giorgio Baggio in una breve visita alla struttura. “Ringraziamo Roberto e Giorgio Baggio – spiega il Presidente Marocchi – per la disponibilità e la vicinanza ai nostri bambini. Avere vicino dei campioni dello sport è sempre una consolazione ed uno stimolo a fare sempre meglio. In particolare ringrazio Marco Iridile che da tanti anni è vicino alla Casa del Sole.”