Denunciato per il furto di due portafogli da auto in sosta

MANTOVA Nel pomeriggio del 16 Giugno, i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, protrattosi fino alla tarda serata, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. L’attenzione dei Carabinieri, oltre che sull’interno territorio comunale e su quello di competenza della Compagnia cittadina, si è concentrata particolarmente nei quartieri di Valletta Valsecchi e di Gambarara/Ponte Rosso, dove sono stati attuati mirati posti di controllo al fine di monitorare contemporaneamente tutte le vie di accesso e di uscita. Numerosi i controlli eseguiti dai militari nei predetti quartieri, ma anche nei giardini pubblici cittadini. Durante il servizio, infatti, sono stati impiegati 20 militari che hanno proceduto a controllare complessivamente 225 persone e 165 veicoli.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un 20enne tunisino per il porto ingiustificato in luogo pubblico di un coltello lungo 20 cm e con lama di 8 cm. I militari, nel procedere al controllo del giovane, avendo notato il suo atteggiamento sospetto, lo sottoponevano a perquisizione personale che permetteva di rinvenire l’arma bianca, immediatamente sottoposta a sequestro.

Un 24enne di Carpi è stato, invece, denunciato per il furto di due portafogli a bordo di un’autovettura in sosta e per il successivo indebito utilizzo del bancomat trovato all’interno di uno di essi, riuscendo così a prelevare la somma di 1.000 euro.

Una donna 62enne, poi, è stata denunciata per essersi impossessata di alcuni capi di abbigliamento del valore complessivo di 150 euro presso un negozio del centro città.

Alta l’attenzione dei Carabinieri anche sul tema degli stupefacenti. Cinque persone, infatti, sono state segnalate alla Prefettura di Mantova per detenzione, per uso personale, di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Due 31enni ed un 20enne, rispettivamente di nazionalità rumena, ghanese e liberiana, sono stati controllati nei giardini pubblici cittadini, in particolare i giardini Nuvolari e quelli di Viale Piave. I giovani, alla vista dei Carabinieri tentavano di sottrarsi al controllo e, pertanto, sottoposti a perquisizione sul posto, venivano trovati in possesso di pochi grammi di hashish e marijuana.

Infine, un 22enne italiano è stato sorpreso nei pressi di un locale pubblico di Serravalle a Po (MN) in possesso di 0,23 grammi di hashish mentre un 25enne è stato controllato presso un bar e trovato in possesso di 3 grammi di hashish.