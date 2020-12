Calcio Serie C: LEGNAGO-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

LEGNAGO (Vr) Buon pomeriggio dallo stadio “Mario Sandrini” di Legnago. Dopo lo scivolone col Cesena, il Mantova cerca il riscatto in casa dei veronesi degli ex dg biancorossi Mario Pretto e Sergio Fincatti. L’Acm ha 8 punti in più (24 contro 16) e, in caso di successo, aggancerebbe il Perugia. Troise deve rinunciare a Bianchi e Baniya. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

LEGNAGO-MANTOVA 0-0

LEGNAGO: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi (46′ Girgi); Antonelli, Giacobbe (46′ Morselli), Bulevardi; Gasperi; Luppi, Chakir. A disp.: Pavoni, Colombo, Pellizzari, Ranelli, Rolfini, Senese, Zanetti, Grandolfo, Ruggero, Mazzali. All.: Bagatti.

MANTOVA: Tozzo; Checchi, Milillo, Zanandrea; Militari, Zibert, Gerbaudo, Panizzi; Guccione, Ganz, Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zappa, Rosso, F. Tosi, Saveljevs, Esposito, Mazza, Vano, Moreo, Lucas, Di Molfetta. All.: Troise.

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (assistenti: Porcheddu e Collu di Oristano)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Checchi, Gasperi, Panizzi. Corner: 3-0 per il Mantova

Secondo tempo

46′ Prima occasione della ripresa per il Legnago: colpo di testa di Chakir, palla a lato

Si riparte. Il Legnago ha operato due cambi: dentro Girgi e Morselli, fuori Ricciardi e Giacobbe

Primo tempo

Si va dunque al riposo sullo 0-0, ma certo il Mantova deve recitare il mea culpa per i due clamorosi errori dal dischetto

46′ Dopo un minuto di recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo

43′ Panizzi ferma la ripartenza di Chakir e prende il giallo

40′ Nuovo forcing del Mantova nel finale di tempo: il tiro del solito Cheddira è rimpallato in corner

38′ Altra incursione da sinistra di Cheddira, che stavolta prova l’assist per Guccione ma la palla è intercettata

37′ Cheddira, tra i migliori nel Mantova, ci prova dal limite: palla a lato

35′ Il Mantova ha perso la verve iniziale, adesso la partita è davvero bruttina

30′ Doppia conclusione del Legnago: la prima di Giacobbe è rimpallata, la seconda di Bulevardi, dalla lunghissima distanza, manda il pallone di poco sopra la traversa

28′ Fase di stanca del match, il pallino è sempre nelle mani del Mantova che ora però fatica a trovare spazi nella difesa locale

23′ Brutto fallo di Gasperi su Cheddira: ammonizione giusta

20′ Altra occasione per il Mantova: centro di Gerbaudo da sinistra, Cheddira gira di testa, palla di poco a lato

19′ Bella iniziativa di Cheddira sulla destra, palla a Zibert e cross per Ganz che non ci arriva. Il Mantova continua a spingere

15′ Se n’è andato il primo quarto d’ora e risultato fermo sullo 0-0, ma il Mantova ha sbagliato due rigori

14′ Ammonito Checchi

13′ Si vede anche il Legnago: tiro di Ricciardi, facile parata di Tozzo

7′ Incredibile a Legnago. Il Mantova ha sbagliato un secondo rigore: Pizzignacco ha parato il tiro di Ganz

7′ UN ALTRO RIGORE PER IL MANTOVA: FALLO DI PERNA SU CHEDDIRA

5′ Buon inizio del Mantova, costantemente all’attacco. Ma il rigore fallito in quel modo grida vendetta

2′ Guccione prova a farsi perdonare: conclusione dal limite, il portiere para. Si rimane sullo 0-0

Incredibile. Guccione prova il cucchiaio dal dischetto, palla sulla traversa, poi la difesa spazza l’area

1′ RIGORE PER IL MANTOVA: MANI DI GIACOBBE

Partita iniziata a Legnago