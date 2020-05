Calano i contagiati in Lombardia. Secondo la Regione a Mantova i nuovi positivi sono 9

MILANO – Sono 77.002 i casi positivi al Coronavirus in Lombardia dall’inizio della pandemia. Oggi, sono stati registrati 533 in più rispetto a ieri. Si sono dimezzano anche i decessi rispetto. 47 quelli segnalati infatti oggi. Regione Lombardia spiega però che proprio per quanto riguarda i decessi, ai 47 di vanno aggiunti altri 282, relativi ad aprile e estrapolati grazie all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni lombardi. Per quanto riguarda poi la provincia di Mantova, sempre secondo la Regione, si hanno 9 casi in più di Covid per un totale di 3.194.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 77.002 (+533)

– i decessi: 47, totale 14,189

– in terapia intensiva: 545 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99)

– i tamponi effettuati: 403.702 (+13.058)

– i dimessi: 52.356 (+320)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.194 (+9)

Bergamo: 11.394 (+34)

Brescia: 12.999 (+70)

Como: 3.293 (+22)

Cremona: 6.088 (+20)

Lecco: 2.290 (+13)

Lodi 3.017 (+23)

Monza Brianza: 4.745 (+16)

Milano: 19.950 (+249)

Pavia :4.456 (+40)

Sondrio: 1.181 (=)

Varese: 2.715 (+10)

e 1.680 in corso di verifica.