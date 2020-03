Coronavirus: le donazioni aumentano, raggiunta quota 14.631.000

MILANO – Ad oggi le donazioni a Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus ammontano a 14.631.000 euro. “Queste risorse serviranno – ha precisato Caparini – anche per l’acquisto di dotazioni e strumentazioni. Non solo donazioni in denaro ma anche beni di prima necessità per proteggere medici e infermieri in corsia e per il personale che deve fronteggiare l’emergenza. Continua intanto la ‘corsa internazionale’ – ha aggiunto l’assessore regionale – per procurarci i ventilatori, veri e propri cuori pulsanti per la costruzione di posti per la terapia intensiva”.

L’assessore ha voluto ringraziare anche le case farmaceutiche, tra le quali la Roche e la Recordati, che hanno deciso di donare farmaci per le cure ai nostri malati.