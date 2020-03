Covid-19 in Lombardia: 17.714 i casi di contagio e 1.959 i decessi

MILANO – Casi positivi in lieve calo al contrario decessi in aumento, e per la precisione 17.714 infettati ad oggi (+1493) e i dicessi 1.959 (+319). L’assessore welfare Giulio Gallera durante l’intervento streaming ha anche risposto anche in merito ai tamponi che vengono effettuati ai medici. “La Lombardia – ha ricordato – si è sempre mossa secondo linee guida dell’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS). All’inizio i tamponi venivano effettuati su tutti i ‘contatti diretti’, poi l’ISS ha detto che andavano fatti solo

ai ‘sintomatici’ e alle persone che arrivavano in Pronto

Soccorso con sintomi. Lo stesso vale anche per gli operatori dei

nostri ospedali”.

I dati nel dettaglio:

positivi 17.713 (+1.493);

deceduti 1.959 (+319);

in isolamento domiciliare: 4.057

in terapia intensiva 924 (+45)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.285 (+332);

i tamponi effettuati: 48.983;

i dimessi: 3.488 (+1.003);

I casi per provincia (i dati riguardante Mantova non sono aggiornati ma si riferiscono a quelli di martedì):

Bergamo: 4.305 (+312)

Brescia: 3.784 (+484)

Como: 286 (+30)

Cremona: 2.167 (+94)

Lecco: 466 (+26)

Lodi: 1.445 (+27)

MonzaBrianza: 401 (+25)

Milano: 2.644 (+318) di cui 1091 a Milano citta’ (+127

Mantova: 514 (+49)

Pavia: 978 (+94)

Sondrio: 75 (+1)

Varese: 265 (+33)