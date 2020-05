I prestiti non arrivano. Fiasconaro: “Fontana convochi Abi con urgenza”

MANTOVA – Durante l’audizione, di giovedì con Cna Lombardia in commissione attività produttive, è emersa la grave problematica della mancata erogazione di finanziamenti alle imprese. Secondo quanto riferito dai vertici delle associazioni il 95% delle domande di prestiti presentate in Lombardia non ha ancora ricevuto una risposta positiva.

Il “decreto liquidità” si poneva l’obiettivo di assicurare soldi pronti agli imprenditori attraverso l’anticipo di prestiti da 25mila euro. «Da Cna abbiamo avuto l’ulteriore conferma che la misura messa in campo dal governo non è resa efficace soprattutto per colpa degli ostacoli burocratici posti dal sistema bancario. Se poi sommiamo anche l’anticipo di cassa integrazione, vediamo che non mancano gli strumenti per aiutare le imprese a superare le difficoltà di liquidità. Fontana convochi urgentemente l’Abi», dichiara il consigliere regionale M5S Andrea Fiasconaro.