La Fase 2 degli uffici della Questura

MANTOVA La Questura di Mantova nell’ottica di una progressiva ripresa dei servizi all’utenza, comunica dal 18 maggio 2020 saranno riaperti, con le modalità di seguito indicate, l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Passaporti, l’Ufficio Armi e l’Ufficio Licenze.

Al fine di evitare la possibile diffusione del contagio da COVID-19, si è reso necessario adeguare le procedure di accesso ai diversi Uffici così come segue:

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Dal 18 maggio al 15 giugno si procederà ESCLUSIVAMENTE alla CONSEGNA dei Permessi di Soggiorno già deliberati, con apertura dello sportello dal Lunedì al Venerdi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE SUL SITO: www.cupa-project. It -, Agenda Amministrativa A “RITIRI”, previa verifica dello stato di “in consegna” del titolo sul sito: www.poliziadistato.it ,

Da Giovedì 21 maggio e per i 4 giovedì successivi (28 maggio, 4 giugno e 11 giugno), dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si procederà ESCLUSIVAMENTE alla consegna dei Permessi di Soggiorno cartacei a favore dei RICHIEDENTI ASILO, previa prenotazione sul sito: www.cupa-project.it – Settore Rifugiati “RITIRI”,

UFFICIO PASSAPORTI

Le istanze finalizzate ad ottenere il Passaporto Ordinario si ricevono ESCLUSIVAMENTE su appuntamento. In tal senso, è necessario effettuare la prenotazione on-line (una per ogni Passaporto) sul sito: www.passaportonline.poliziadistato.it, ove è necessario registrarsi ed immettere i dati richiesti. L’utenza non dovrà quindi presentarsi allo Sportello senza appuntamento.

I Passaporti verranno ritirati dagli interessati, su indicazione dell’ufficio, ESCLUSIVAMENTE nei giorni:

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00;

Martedì dalle 11.00 alle 12.00

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

Per chi deve ritirare il Passaporto, ma non ha particolari urgenze, si consiglia di attendere la fine del periodo di emergenza.

UFFICIO ARMI

I Porto di Fucile per Uso Sportivo e per Uso Caccia emessi a favore dei cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Mantova (ad esclusione, quindi, del Capoluogo di Provincia), verranno consegnati tramite i Comandi Stazione Carabinieri territorialmente competenti. Per quanto attiene alla rimanenti attività procedurali, l’orario di apertura all’utenza dell’Ufficio Armi della Questura di Mantova sarà il seguente:

Martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

UFFICIO LICENZE

L’utenza sarà ricevuta esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere richiesto con posta elettronica all’indirizzo ammin.quest.mn@pecps.poliziadistato.it, ovvero al numero di telefono 0376/205527. L’utenza non dovrà quindi presentarsi allo Sportello senza appuntamento.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA (per tutti gli Uffici)

• L’accesso alla Questura di Mantova sarà regolamentato dal Personale dell’Ufficio e consentito esclusivamente alle persone interessate.

• E’ obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, nonché i guanti.

• E’ obbligatorio mantenere un comportamento corretto durante l’attesa e durante le operazioni di sportello, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.

• E’ vietato l’accesso alle persone che hanno avuto riscontro positivo al tampone COVID-19 (ad eccezione dei negativizzati) o che siano in attesa dell’esito dello stesso.

• E’ vietato l’accesso alle persone che presentino i sintomi dell’infezione da COVID-19, ancorché non diagnosticata e comunque a coloro la cui temperatura corporea superi i 37,5 gradi centigradi.