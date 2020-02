I tamponi al Poma sono ancora tutti negativi. Arrivano contagiati da altre sedi

MANTOVA Nella giornata di oggi l’Unità di crisi di ASST ha visto la partecipazione del sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dei consiglieri regionali del territorio mantovano: Alessandra Cappellari, Andrea Fiasconaro, Barbara Mazzali e Antonella Forattini. Si sono condivise le principali azioni messe in atto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in stretto raccordo con Regione Lombardia e Ats della Val Padana. Sono stati analizzati i dati di diffusione del virus in Lombardia ed è arrivata la conferma che, fino al momento attuale, tutti i tamponi effettuati dai professionisti dell’ASST di Mantova sono risultati negativi. Come già annunciato nei giorni scorsi, ASST ha messo a disposizione posti letto per accogliere pazienti provenienti da altri ospedali in una logica di integrazione interaziendale e interprovinciale.