Lungorio, bene la partenza del mercato di Campagna Amica

MANTOVA

Il mercato di Campagna Amica sul Lungorio riparte di slancio. A testimoniare la voglia di normalità in una giornata di sole che invita ad uscire – anche se con tutte le precauzioni anti-Coronavirus – è la fila che dal loggiato di via Pescheria si allunga progressivamente fino al chiosco Viola.

Gli ingressi sono contingentati, si entra e si esce da via Pescheria e ci si muove seguendo un percorso predefinito, con l’obbligo delle mascherine, raccomandati i guanti e gel per igienizzare le mani, con il rispetto di mantenere la distanza di sicurezza mentre si sceglie ai banchi del mercato. Insomma, le regole alle quali si erano abituati quanti, anche nei giorni scorsi, erano usciti di casa per fare la spesa.

“È stata una piacevole emozione per un ritorno quasi alla normalità – commenta Giuseppe Groppelli, produttore di farine e prodotti da forno e presidente di Agrimercato e Campagna Amica Mantova -. È stata una mattinata intensa, all’insegna della cordialità da entrambe le parti, i clienti e i produttori”. Bene anche le vendite. “In metà mattina ho venduto da solo oltre 20 chili di fragole”, dice Groppelli.

Fra i prodotti di stagione, i più gettonati appartengono al settore ortofrutticolo, asparagi e insalata in testa. E poi formaggi, salumi, marmellate e confetture, riso, vino, miele, pane, farine, biscotti.

“La qualità delle produzioni a km0, acquistate direttamente dai produttori che nei mesi precedenti sono diventati dei volti amici – prosegue Groppelli – è stata la leva che ha animato il mercato sul Lungorio. Si è respirata molta voglia di ripartire”.

Una risposta che Sergio Salzani, produttore di ortofrutta di Roverbella, definisce “positiva”. Nicola Valli, risicoltore di San Giorgio di Mantova, parla di “una buona ripresa, con persone molto ordinate: speriamo che continui così”.

Francesca Borrini dell’allevamento caprino Alba di Marcaria evidenzia l’aspetto emozionale della ripresa: “Oggi abbiamo incontrato molti clienti che attendevano che ricominciassimo sul Lungorio. Erano felici di uscire per stare nel loro mercato