Automobilismo – Matteo Cressoni sarà al via della leggendaria 24 ore di Le Mans

MANTOVA “Non c’è due senza tre” recita un famoso adagio della cultura popolare italiana, ed alla regola non sfugge nemmeno Matteo Cressoni che, a dispetto dell’annata difficoltosa che ha complicato non poco il calendario agonistico, non ha mai perso la speranza di potersi nuovamente mettere in gioco nella più famosa e prestigiosa gara endurance del mondo. E così, nonostante il posticipo da giugno a settembre e malgrado lo svolgimento in assenza di pubblico causa stringente normativa anti-Covid, il pilota mantovano, che in questo weekend è impegnato a Imola nella seconda tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance in coppia con Simon Mann, affronterà per la terza volta in carriera, e la seconda consecutiva (dopo il 2015 e il 2019), la leggendaria 24 Ore di Le Mans. Matteo Cressoni e gli esperti co-drivers Andrea Piccini e Rino Mastronardi si alterneranno al volante della Ferrari 488 GTE Evo numero 75 del team cesenate Iron Lynx: una compagine totalmente italiana che tenterà di portare il vessillo tricolore a sventolare sul gradino più alto del podio di classe LM GTE AM.

La lunga settimana di gara entrerà nel vivo a partire da giovedì 17 settembre con due sessioni di Prove Libere (diurne e notturne), mentre un’ulteriore sessione è prevista il giorno successivo seguita immediatamente dalle qualifiche (Hyperpole); Sabato 19 settembre, infine, alle ore 14.30 verrà dato il via al sogno di ciascun pilota ed appassionato: l’edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans.