Mercato contadino, la riapertura

MANTOVA “Una giornata di festa, ma con molta attezione alla sicurezza” – commenta così Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano – la riapertura del mercato contadino di Borgochiesanuova. Preziosissima – prosegue Boschetti – la collaborazione con la Croce Rossa di Mantova che si sono occupati della misurazione della temperatura e della regolamentazione degli accessi”.

In qualche momento si sono formate anche delle code per entrare, ma i consumatori si sono comportati tutti in modo molto diligente e ordinato.

“E’ stato molto piacevole – conclude Boschetti – ritrovarsi dopo due mesi insieme ai nostri affezionati consumatori, c’è qualche azienda, come Alan Faini, che vende il pesce, che alle 10 aveva già venduto tutto, quindi non possiamo lamentarci.”

Ricordo inoltre che domani riapre il mercato contadino di Porto Mantovano.