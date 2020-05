Fontana (pres. Lombardia): “Riaperture dal 18 maggio, oggi incontreremo prima il nostro Comitato Tecnico Scientifico poi il Governo”

MILANO Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di chiarimenti da Roma in vista della ripartenza del 18 maggio. “I sindaci hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che, a oggi, non ci siano ancora linee guida definitive. Né da parte del Governo né dell’Inail”, ha detto. “Abbiamo ascoltato valutazioni, istanze e preoccupazioni per prepararci al provvedimento che dovremo assumere in vista del 18 maggio. Questa mattina mattina ci saranno incontri. Prima con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, poi con il Governo che chiarirà quali riaperture intenderà effettuare lunedì 18 maggio e quali saranno le ulteriori azioni connesse alle linee guida che, in parte, ancora oggi, non sono state emanate”, ha aggiunto. Intanto in Lombardia da lunedì, e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sarà possibile aderire a ‘Credito Adesso Evolution’ per la ripartenza post Covid. La misura ha una dotazione di 67 milioni di euro per i finanziamenti, e di altri 7.353.000 euro per il ‘Fondo Abbattimento Tassi’. “Con questa misura vogliamo dare un aiuto concreto alla ripartenza. L’epidemia Coronavirus ha pesato gravemente su tantissime attività e la Regione non è mai stata ferma. Fin da subito abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di sostenere chi era in difficoltà”, ha detto il presidente Attilio Fontana.