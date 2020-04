Punto prelievi Covid e tamponi a Pieve di Coriano

MANTOVA Come per Mantova, sarà attivato anche all’ospedale di Pieve un punto un punto prelievi dedicato ai pazienti Covid in isolamento domiciliare fiduciario. Il servizio si svolgerà nel prefabbricato antistante il presidio, solo il mercoledì mattina, a partire dal 15 aprile.

Gli esami verranno richiesti dal medico di medicina generale utilizzando la mail segreteria.laboratorio.pieve@asst-mantova.it, nella quale devono essere indicati anche il numero di NRE, il codice fiscale e il recapito telefonico del paziente. In seguito il laboratorio comunicherà l’appuntamento all’interessato.

Le modalità sono le stesse applicate per il presidio di Mantova. I referti degli esami ematici saranno sempre resi disponibili nel fascicolo sanitario elettronico, ma in caso di necessità potranno essere ritirati direttamente al prefabbricato, o inviati per posta al domicilio. L’eventuale pagamento del ticket, in attesa di una modalità definitiva, potrà essere effettuato a posteriori.

I tamponi ai pazienti esterni saranno effettuati nel prefabbricato del parcheggio antistante l’ospedale dal lunedì al sabato, al mattino, su appuntamento comunicato dal Laboratorio di Pieve, sulla base di un elenco fornito dal Centro Servizi. L’attività è attiva dal 4 aprile.