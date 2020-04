Borgo Virgilio: WhatsApp collega Comune e cittadini

BORGO VIRGILIO – “Borgo Virgilio è sempre con te”. È il canale di comunicazione diretta con i cittadini creato in questi giorni dalla giunta per fornire gli aggiornamenti sullo sviluppo del Covid-19, ma anche per permettere agli utenti di accedere a tutte le news per quanto riguarda le attività del Comune in un momento dove i gli spostamenti non sono consentiti. Per connettersi è necessario compilare la form inserendo i propri dati e poi effettuare la conferma del numero. Ovviamente ogni utente potrà decidere di togliersi in qualsiasi momento. Per chi si fosse iscritto sul nuovo canale WhatsApp del Comune di Borgo Virgilio e non avesse ancora ricevuto il messaggio, dovrà ripetere la procedura cliccando sul link https://www.borgovirgilio.gov.it/notizie/1500-canale-whatsapp-del-comune-di-borgo-virgilio. Nel frattempo l’amministrazione è in procinto di far partire la seconda distribuzione di mascherine. A coordinare le operazioni sarà il vicesindaco Elena Dall’Oca. Le prime 3.200 protezioni sanitarie acquistate dal Comune erano state distribuite nei giorni scorsi presso la sede municipale di piazza Aldo Moro, dove attraverso una finestra gli amministratori le passavano le mascherine direttamente ai cittadini che attendevano fuori in fila mantenendosi a distanza di sicurezza. Contestualmente il sindaco Francesco Aporti aveva consegnato il quantitativo destinato alle Rsa di Cerese e di Borgoforte. (MA.VI)