Questura, chiusura ufficio passaporti, armi e licenze fino al 13 aprile

MANTOVA Si comunica che le chiusure al Pubblico degli Uffici Passaporti, Armi e Licenze proseguiranno fino al 13 aprile prossimo salvo ulteriori proroghe governative. Saranno comunque ricevute esclusivamente le istanze che rivestiranno carattere di urgenza, motivate da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazione di estrema necessità, le quali dovranno essere preventivamente inviate agli indirizzi di posta elettronica uffpassaporti.quest.mn@pecps.poliziadistato.it e ammin.quest.mn@pecps.poliziadistato.it

La conferma dell’avvenuta eventuale accettazione della richiesta in via di urgenza verrà fornita attraverso lo stesso mezzo .

Tutti gli appuntamenti prenotati attraverso il portale saranno annullati. L’utente dovrà procedere nuovamente alla prenotazione on line allorquando il sistema di prenotazioni consentirà le nuove prenotazioni.