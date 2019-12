Borse di studio comunali ai 15 super-maturi

Mantova Quindici sono i super-studenti premiati con le borse di studio del Comune di Mantova. Quindici riconoscimenti per un totale in assegni di studio di 12mila euro. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri in Comune e gli assegni sono stati distribuiti dallo stesso sindaco Mattia Palazzi e dall’assessore alla scuola Marianna Pavesi. Le borse sono andate agli alunni di classi quinte superiori che nell’anno scolastico 2018-2019 hanno conseguito almeno 90/100 alla maturità. I premiati sono: Badalotti Filippo, Marcotti Filippo (Scientifico “Fermi”), Milani Lisa, Pasetto Alice (Liceo d’arte), Bacchi Chiara, Bertolini Isabel (Liceo classico), Baroni Riccardo, Bounafa Yassine (Istituto d’arco), Cagioni Vittorio, Gilli Riccardo (Liceo scientifico), Benedini Matteo, Battisti Francesca (Ites. Pitentino), Brognara Ilaria, Caniato Alessia e Parazzoli Francesco (Liceo musicale).