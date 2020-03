MANTOVA Sono 5.061 i positivi attualmente in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri, e 233 i morti, 36 in più. Sono 589 le persone guarite e 567 (di cui 359 in Lombardia) i malati ricoverati in terapia intensiva, 105 in più rispetto a venerdì 6 marzo